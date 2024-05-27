ما هي طرق حجز وشراء تذاكر مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض بنهائي كأس الملك 2023-2024؟ وما الأسعار ؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بكأس الملك 2023-2024..

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية، إلى ملعب الجوهرة المشعة لمعرف بطل كأس الملك السعودي لموسم 2023-2024، في مباراة مثيرة ستجمع بين الهلال والنصر.

سيعمل الهلال على مواصلة مشواره المميز هذا الموسم، واستكمال حصد البطولات المحلية، إذ سيدخل المباراة وعينه على الفوز فقط، على الجانب الآخر رغبة النصر في الفوز باللقب لا تقل عن النصر، خاصة لمصالحة الجماهير بعد خسارة كافة المسابقات التي دخلها العالمي هذا الموسم.

وتأهل الهلال، إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد في نصف النهائي بهدفين لهدف في مباراة مثيرة، بينما حجز النصر مقعده في النهائي بعد الفوز على الخليج بثلاثة أهداف لهدف.

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في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك 2023-2024..

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بنهائي كأس الملك 2023-2024؟

تم طرح تذاكر مباراة النصر والهلال في نهائي كأس الملك 2023-2024 عبر موقع "webook".

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بنهائي كأس الملك 2023-2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك 2023-2024 من 35 ريالًا سعوديًا وتصل إلى 2875 ريال.

فئة التذكرة السعر الفئة الأولى 35 ريال الفئة الثانية 57 ريال الفئة الثالثة 230 ريال الفئة الرابعة 345 ريال الفضية 1725 ريال الذهبية 2875 ريال

ما هو موعد مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بنهائي كأس الملك 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة الموافق 31 مايو 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر