ما هي طبيعة إصابة إرلينج هالاند.. وهل يشارك أمام آرسنال؟

تعرف على حقيقة إصابة إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، وهل يمكن أن يشارك أمام آرسنال في قمة الدوري الإنجليزي؟

شهدت مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا والتي أقيمت مساء الأحد على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، خروج النرويجي إرلينج هالاند نجم "السيتيزينس" بين الشوطين.

هالاند بدأ المباراة أساسيًا بطبيعة الحال، وتمكن من صناعة الهدف الثاني في المباراة، والذي سجله الألماني إلكاي جوندوان في الدقيقة 39 من عمر اللقاء.

ورغم حصول مانشستر سيتي على ركلة جزاء في آخر دقائق الشوط الأول، إلا أن هالاند لم يسددها، ونفذها الجزائري رياض محرز بدلًا عنه.

المفاجأة الأكبر كانت بخروج هالاند بين الشوطين، ودخول الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلى المباراة، لتخرج تقارير تفيد بأن هالاند تعرض لإصابة عضلية.

ما هي طبيعة إصابة هالاند؟

الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي تحدث عن إصابة هالاند بعد الفوز على أستون فيلا بنتيجة 3-1.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة عن إصابة هالاند: "هالاند تعرض لضربة ولم يكن مرتاحًا، لم نكن نريد المخاطرة خاصة وأن النتيجة كانت 3-0".

وتابع: "لو كانت النتيجة قريبة مع المنافس فربما لم أكن سأستبدل هالاند، لا أعتقد حقًا أنه مصاب، ولكننا سنرى غدًا".

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هل يلعب هالاند أمام آرسنال؟

مانشستر سيتي يخوض مباراة مصيرية مساء الأربعاء أمام آرسنال على ملعب "الإمارات"، وهي المباراة المؤجلة من الجولة 12 لمنافسات الدوري الإنجليزي.

ومع نجاح مانشستر سيتي في تقليص الفارق مع آرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي إلى ثلاث نقاط فقط، فإن جوارديولا يأمل في الاعتماد على هداف "البريمييرليج" برصيد 25 هدفًا أمام "الجانرز".

وقال جوارديولا عن مشاركة هالاند أمام آرسنال: "سنرى نقيم حالته غدًا، إذا لم يكن جاهزًا سندفع بلاعب آخر، أتمنى أن يكون جاهزًا، ولكننا سنرى".

وأضاف: "لا أعتقد أنه مصاب، آمل أن يكون متواجدًا مع الفريق يوم الأربعاء".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلًا: "إذا كانت هناك أي مخاطرة أو لم يكن هالاند جاهزًا فلن يلعب".

ما هو موقف المنافسة في الدوري الإنجليزي؟

يتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما لعب 21 مباراة من المسابقة، حصد خلالها فريق المدرب ميكيل أرتيتا 51 نقطة.

بينما يحتل مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، المركز الثاني حاليًا في الترتيب برصيد 48 نقطة، لكنه خاض مباراة أكثر من "الجانرز".

لكن لا يجب إغفال تقدم مانشستر يونايتد أيضًا، حيث يحتل فريق المدرب الهولندي إريك تين هاج المركز الثالث برصيد 46 نقطة.