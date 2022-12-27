ما هي صفقات ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية 2023؟

تعرف على جميع التحركات الرسمية لليفربول في سوق الانتقالات الشتوية 2023، ومن تم التعاقد معهم، ومن غادروا آنفيلد..

تحول نادي ليفربول الإنجليزي إلى قوة لا يستهان بها سواء في كرة القدم الإنجليزية أو في أوروبا، وذلك بعدما حقق العديد من البطولات محليًا وأوروبيًا تحت قيادة الألماني يورجن كلوب.

ورغم التطور الكبير الذي يشهده "الريدز" تحت قيادة يورجن كلوب، لا يعتبر النادي الأحمر من الأنشط في الميركاتو، لكنه في صيف 2022 أبرم عددًا من الصفقات القوية، وعلى رأسها الأوروجوياني داروين نونيز من بنفيكا البرتغالي، وفابيو كارفاليو من فولهام.

وفي هذا التقرير من "جول.كوم" نستعرض معكم الصفقات التي تعاقد معها ليفربول في شتاء 2023، والراحلين عن صفوف "الريدز".

ما هي صفقات ليفربول في شتاء 2023؟

بدأ ليفربول تحركاته في فترة الانتقالات الشتوية 2023 مبكرًا، عبر التعاقد مع الهولندي كودي جاكبو قادمًا من آيندهوفن، في صفقة وصلت قيمتها الإجمالية إلى 42 مليون يورو.

اللاعب النادي قيمة الصفقة كودي جاكبو آيندهوفن 42 مليون يورو

من هم اللاعبون الراحلون عن ليفربول في شتاء 2023؟

حتى الآن لم يرحل أي لاعب عن ليفربول في شتاء 2023، وربما تكشف الأيام القليلة القادمة عن اللاعبين الراحلين عن صفوف "الريدز" في يناير 2023.