تعرف على جميع الصفقات الرسمية لريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2023، ومن يتم التعاقد معهم لدعم "الملكي"، ومن يغادرون "سانتياجو برنابيو"؟.

لأول مرة منذ وقت ليس بالقصير، نجد أن ريال مدريد مقل للغاية فيما يتعلق بأخبار الميركاتو، نظرًا لعدم وجود أهداف واضحة يستهدفها ريال مدريد في هذا الميركاتو.

الأهداف صيفية أكثر، وبالتحديد نتحدث عن الثنائي جود بيلينجهام وكيليان مبابي، الصفقتين المفضلتين للملكي منذ وقت ليس بالقصير أيضًا.

على مستوى الراحلين، قد تكون هناك خيارات إعارة للاعبين من أمثال ماريانو دياز أو ألفارو أودريوزولا ممن لا يحصلون على دقائق كافية رفقة المدرب كارلو أنشيلوتي.

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إذًا، ما هي صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2023؟ من هم القادمون إلى "الملكي"، ومن يغادر كتيبة "سانتياج برنابيو"؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما هي صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2023؟

لم يقم ريال مدريد بأي صفقات إلى الآن، وعلى الأغلب لا توجد في الصورة العديد من الخيارات التي ذهب إليها الإيطالي كارلو أنشيلوتي بقوة.

البرازيلي إندريك هو الوحيد الذي تم الحصول على خدماته مؤخرًا، ولن يكون مع كتيبة الملكي في الوقت الراهن، وتم إبرام الاتفاق معه قبل الانتقالات الشتوية.

جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي يبدو تدعيمًا محتملًا في ظل منح بيب جوارديولا دقائق كثيرة مؤخرًا للشاب ريكو ليويس الذي ظهر بشكل متألق للغاية مع كتيبة السيتيزنس.

لكن كعادة ريال مدريد في كل ميركاتو، فإنه يقتنص الفرصة لاتخاذ اختياراته المناسبة، حتى لو انتظر إلى نهاية دقائق الميركاتو.

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بخلاف أنطونيو بلانكو الذي انتهت إعارته مع قادش ثم أعير إلى ألافيش، فلم يرحل إلى الآن أي لاعب عن ريال مدريد.

لكن خيارات الإعارة واردة فيما يتعلق بلاعبين مثل ماريانو دياز وألفارو أودريوزيولا وآخرين في رحلة البحث عن دقائق آخر مع كارلو أنشيلوتي.