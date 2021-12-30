ما هي صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

التطلعات الكبيرة لريال مدريد تجعله دائمًا من أهم أسماء الأندية في العالم فيما يتعلق بسوق الانتقالات، ولكن لم تشهد السنوات الأخيرة أي تحركات كبيرة تليق باسم الميرينجي، آخر تلك التحركات كانت التعاقد مع إيدين هازارد في 2019.

ومع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تشير التوقعات إلى أن فترة الانتقالات ستنتهي كما بدأت، بسبب سياسة ريال مدريد في السنوات الأخيرة.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني، ومع ذلك يظل الهدف الأهم على الإطلاق بالنسبة للإدارة والجماهير هو تحقيق دوري أبطال أوروبا، للمرة الرابعة عشر في تاريخ الميرينجي.

ولتحقيق هذا الهدف فإن إدارة ريال مدريد، وضعت خطة كبيرة للتعاقد مع العديد من النجوم ولكن في صيف 2022، وتسعى لاستغلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في التخلص من اللاعبين الفائضين عن الحاجة، لتوفير السيولة المالية للميركاتو الناري المنتظر.

في هذا التقرير نستعرض معًا ما هي صفقات ريال مدريد في شتاء 2022، والمغادرون، وما هي الأسماء المتوقع وصولها إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

ما هي صفقات ريال مدريد في شتاء 2022؟

حتى الآن لم يعلن ريال مدريد عن إبرام أي تعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

وبشكل عام لا يتوقع أن تكون هناك تحركات كثيرة، إذ تستهدف إدارة الميرينجي، التعاقد مع العديد من النجوم في الصيف القادم.

ما هي الصفقات المحتملة لريال مدريد في شتاء 2022؟

ستعمل إدارة ريال مدريد، على تدعيم بعض المراكز في يناير الحالي، ولكن لن تكون بالشكل القوى، فتريد إدارة الميرينجي التعاقد مع ظهير أيسر في ظل اقتراب رحيل مارسيلو عن صفوف الفريق بنهاية عقده، وارتبطت بالتعاقد مع أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس.

من هم اللاعبون الراحلون عن ريال مدريد في شتاء 2022؟

لم يرحل حتى الآن بشكل رسمي أي لاعب عن صفوف ريال مدريد، ولكن ارتبط العديد من اللاعبين بالرحيل عن صفوف الميرينجي خلال يناير الحالي.

وأبرز تلك الأسماء التي ارتبطت بالرحيل، وسيكون رحيلها مسألة وقت ليس أكثر، هو داني سيبايوس الذي يقترب بشدة من العودة إلى فريقه السابق ريال بيتيس خلال يناير 2022.

من المحتمل أيضًا بحسب التقارير الصحفية، رحيل جاريث بيل وعودته إلى توتنهام خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت أيضًا التقارير الصحفية، إلى عرض إدارة الميرينجي عدد من لاعبي الفريق للبيع، على رأسهم إيسكو، ولوكا يوفيتش.