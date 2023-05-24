تعرف على جميع التحركات الرسمية للهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2023، ومن يتم التعاقد معهم لدعم الزعيم؟

كان يطمح الزعيم الهلالي في حلحلة المسألة المتعلقة بإيقاف القيد من طرق أبواب الميركاتو الشتوي 2023 بقوة من خلال تدعيم صفوفه بحفنة من اللاعبين المميزين الذين يقودون طموح الهلال فيما تبقى من الموسم.

لكن هذا لم يحدث، ورغم ذلك وصل الهلال إلى آخر محطات المنافسة في دوري أبطال آسيا قبل خسارة اللقب لمصلحة أوراوا الياباني.

ورغم ارتباط العديد من الأسماء بالانتقال إلى الهلال في الميركاتو الشتوي 2023، وتطمح العديد من الأسماء في الوجود بين صفوف الزعيم إلا أن مسألة وقف القيد حالت دون إبرام صفقات، وبات الكل في انتظار سوق الانتقالات الصيفية لإبرام عديد الصفقات الهامة.. وأبرزها بالطبع ليونيل ميسي.

إذًا، ما هي صفقات الهلال في صيف 2023؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن الزعيم؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما هي صفقات الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

مع ذهاب البعض إلى أن الهلال يفكر في ضم ليونيل ميسي بعرض مالي مغرٍ، لكن الحقيقة الثابتة المتعلقة بحرمانه من التعاقدات لفترتين تنتهيان صيف 2023، حجمت الهلاليين في ظل عدم صدور قرار يغير هذا الواقع.

الآن بات كل شيء جاهزًا لضم ميسي، والحديث عن عرض تم تقديمه على طاولة الأرجنتيني لم يعد سرًا، والأمور كلها رهن قرار بطل العالم 2022.

أيضًا مع رحيل كل من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا عن برشلونة، قد يدعمان التشكيلة الهلالية في الموسم المقبل.

كما أن الصحف الإسبانية تتحدث عن بدائل لميسي حال لم يستطع "الزعيم" التعاقد معه، والحديث هنا بشكل أساسي عن الثنائي ساديو ماني وإيدين هازارد.

من هم اللاعبون الراحلون عن الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

جوستافو كوييار لاعب وسط الهلال كان من الأهداف المتوقع رحيلها في الميركاتو الشتوي الماضي بسبب حرص ناديي فاسكو دا جاما وجريميو على ضمه إضافة إلى جلطة سراي التركي، وقد يتجدد ذلك مرة أخرى.

بينما رأى البعض أن هناك مذبحة ترغب فيها الإدارة الهلالية بترك 5 أو 6 لاعبين يرحلون ومعظمهم من المحترفين لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي 2022-2023، وأبرزهم الثنائي لوسيانو فييتو وأوديون إيجالو اللذان تنتهي عقودهما برفقة الهلال، إضافة إلى تقييم لموسى ماريجا، والكوري الجنوبي جانج هيون سو.

المؤكد أنه تم رحيل ماتيوس بيريرا إلى صفوف الوحدة الإماراتي على سبيل الإعارة بعد فترة من تذبذب المستوى برفقة الزعيم، ولكن ليس واضحًا ما إذا كان الوحدة سيشتري عقده أم لا، لكن لا رغبة لدى الهلال في عودته.

وكان ميشيل ينتظر عرضًا قويًا من بالميراس البرازيلي لتدعيم صفوفه في الفترة المقبلة، وعليه قد يطرح على مائدة الرحيل.