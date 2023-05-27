تعرف على جميع التحركات الرسمية للأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2023، ومن يتم التعاقد معهم لدعم الراقي؟

بعد العودة الرائعة والتي كانت متوقعة إلى الدوري السعودي من دوري يلو، ينتظر الأهلي موسمًا مهمًا للغاية لأنه يريد أن يعود إلى المنافسة مباشرة لطي صفحة الهبوط والتركيز على العودة لمنصات التتويج.

في طريق ذلك، لابد من تدعيم الفريق بالعديد من الصفقات التي بدأت الإدارة الأهلاوية في محاولة حسمها بشكل واضح منذ الوقت الراهن.

إذًا، ما هي صفقات الأهلي في صيف 2023؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن الراقي؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما هي صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

الأهلي نجح في الحصول على توقيع عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي، بعد دخولهم الفترة الحرة مع أنديتهم.

من الأسماء العالمية التي يطمح الأهلي إلى وصولها لصفوفه هو الكرواتي لوكا مودريتش، الذي أفادت مصادر قوية بأن عرضًا ضخمًا تم تقديمه له.

نجد بوضوح أن الأهلي يحتاج المصري محمد الشناوي أكثر من أي وقت مضى، وليس هذا هو العرض الأول المقدم من قبل العمالقة السعوديين للحارس المصري.

فالنصر في وقت سابق أراد ضم الشناوي، ولكن حارس الأهلي المصري تمسك بالبقاء في القلعة الحمراء.

أيضًا الجنوب إفريقي لورش دخل حسابات الأهلي في الآونة الأخيرة، بدعم من المدرب بيتسو موسيماني، وكذلك الأمر بالنسبة لجلال الدين مشاريبوف الذي يعرف أجواء الكرة السعودية جيدًا.

أيضًا يبرز اسم أوديون إيجالو مهاجم الهلال الذي سينتهي عقده هذا الصيف كأحد الأهداف التي يرغب الأهلي في تدعيم صفوفه بها.

هدف آخر للهلال ولكن من الدوري السعودي وهو فراس البريكان مهاجم الفتح، الأهلي يخطط لضمه من أجل الموسم القادم.

المصري محمود حسن تريزيجيه يبدو من الأهداف المرجحة للأهلي السعودي أيضًا وهو الذي تألق مع طرابزون سبور ومن المرشح أن يصل ثمنه إلى 6 ملايين دولار.

لكن من الأجدى أولًا التفكير في المدرب الذي سيخلف بيتسو موسيماني، في ظل ضغوطات الجنوب إفريقي وإعلانه الرحيل عقب قيادة الفريق للعودة إلى الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

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من هم اللاعبون الراحلون عن الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

أهم الراحلين إلى الآن ليس لاعبًا وإنما المدرب بيتسو موسيماني نفسه الذي أعلن رحيله عن قلعة "الراقي" بعد إتمام مهمة الترقية لدوري روشن والتتويج بدوري يلو.

أيضًا يبدو مصير النجم السوري عمر السومة غامضًا، النادي قال إنه باقٍ إذا لم تأته عروض واضحة، والارتباط الأكثر كان بالعربي القطري، والأخدود السعودي الصاعد بدوره إلى دوري روشن.