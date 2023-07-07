تعرف على الصفقات النادي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2023، ومن يرحل عن الشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي....

تسعى إدارة الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لمواصلة النجاحات التي حققها المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.

وعاش الأهلي فترة من النجاحات وتحقيق البطولات، بعد فوزه ببطولتي دوري أبطال إفريقيا، إلا أنه خسر البطولة لموسم 2021-22، قبل أن يعود ويحقق البطولة للمرة الحادية عشر في تاريخه في الموسم الحالي.

ويقترب الأهلي من تحقيق الدوري المصري للموسم الحالي، بعد غيابه عن خزائنه في آخر موسمين.

ومن المتوقع أن يشهد سوق الانتقالات الصيفية للمارد الأحمر، تحركات كثيرة خاصة بناء على تعليمات وطلبات مارسيل كولر المدير الفني للشياطين الحمر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2023، ومن رحل عن الشياطين الحمر.

ما هي صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

لم يعلن الأهلي حتى الآن التعاقد مع أي صفقة بشكل رسمي.

من هم الراحلون عن الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

أعلن النادي الأهلي رحيل لاعبه حمدي فتحي بشكل رسمي إلى نادي الوكرة القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بقيمة تصل إلى 3.25 مليون دولار، بحسب التقارير الصحفية.

كما عاد برونو سافيو إلى فريقه السابق بوليفار البوليفي، بعد فسخ عقده بالتراضي مع المارد الأحمر.