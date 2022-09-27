تعرف على الصفقات المحتملة للنادي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2022، ومن يرحل عن الشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي....

تسعى إدارة الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لمواصلة النجاحات التي حققها المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.

وعاش الأهلي فترة من النجاحات وتحقيق البطولات، بعد فوزه ببطولتي دوري أبطال إفريقيا، إلا أنه خسر البطولة لموسم 2021-22 وكذلك خسر بطولة الدوري المصري لموسم 2020-21، وسيعمل على تدعيم صفوفه للعودة إلى منصات التتويج.

ومن المتوقع أن يشهد سوق الانتقالات الصيفية للمارد الأحمر، تحركات كثيرة خاصة بعد رحيل بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للفريق، والتعاقد مع مدرب أجنبي آخر له أفكاره ورؤيته الفنية في لاعبي الفريق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2022، ومن رحل عن الشياطين الحمر.

ما هي صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

تعاقد النادي الأهلي مع 3 لاعبين حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية 2022، الأول هو برونو سافيو لاعب نادي بوليفار البوليفي، وانضم بعقد مدته 3 سنوات.

كما انضم ثنائي سيراميكا كيلوباترا شادي حسين ومصطفى ميسي بعقدٍ يمتد لخمس سنوات.

اللاعب الفريق السعر برونو سافيو بوليفار البوليفي 1.5 مليون دولار شادي حسين سيراميكا كليوباترا غير معلن مصطفى ميسي سيراميكا كليوباترا غير معلن

من هم الراحلون عن الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

أعلن النادي الأهلي رحيل مهاجمه أليو بادجي بشكل رسمي إلى نادي أميان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بقيمة تصل إلى 2 مليون يورو.

كما رحل بدر بانون لنادي قطر القطري، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري لسيراميكا كليوباترا، ورحل أحمد سيد غريب للاتحاد السكندري ومحمود وحيد لطلائع الجيش ولويس ميكيسوني لنادي ابها السعودي.