ما هي صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

يعيش الأهلي هذا الموسم فترة صعبة لا يحسد عليها، بسبب تراجع النتائج، وتأخر الفريق في ترتيب الدوري، وتحاول إدارة الراقي استعادة التوازن من جديد وإعادة الفريق إلى المكانة التي يستحقها.

ومن أهم الملفات التي ستعمل إدارة الأهلي عليها في الفترة القادمة، هي فترة الانتقالات الشتوية، التي تريد استغلالها بالشكل المناسب للتعاقد مع بعض الأسماء المميزة القادرة على صناعة الفارق وإنقاذ الفريق في الوقت الحالي.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، ما هي صفقات الأهلي في شتاء 2022؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن سيرحل عن الراقي؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما هي صفقات الأهلي الجديدة في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

لم يعلن حتى الآن الأهلي عن أي صفقات رسمية في سوق الانتقالات الشتوية 2022، ولكنه ارتبط بالتعاقد مع العديد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق.

ما هي الصفقات المحتملة للأهلي في شتاء 2022؟

تهدف إدارة الأهلي إلى تدعيم بعض المراكز بعينها في انتقالات يناير 2022، ومن أهمها التعاقد مع لاعب وسط، بدلًا من باولينيو الذي فسخ تعاقده قبل عدة أشهر، بالإضافة إلى تدعيم مركز صانع الألعاب في الفريق.

ولكن أهم ما يشغل إدارة الراقي في الوقت الحالي برئاسة ماجد النفيعي، هو الحصول على شهادة الكفاءة المالية، كي يتمكن الفريق من التعاقد وتسجيل العناصر التي يحتاجها في الانتقالات الشتوية

من هم اللاعبون الراحلون عن الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

لم يرحل عن الأهلي بشكل رسمي حتى الآن أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية، وإن كانت بعض الأنباء ترددت حول رغبة النصر في التعاقد مع الحارس محمد العويس الذي سيدخل الفترة الحرة في يناير.

كما يسعى الهلال للتعاقد مع عبد الرحمن غريب، بحسب ما ذكره الإعلامي عبد الله فلاتة.