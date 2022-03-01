ما هي حقيقة انضمام محمد أبو جبل للنصر السعودي؟

بعد أداء مميز مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021، لفت حارس الزمالك محمد أبوجبل الأنظار وأصبح مطلوب في أكثر من نادٍ.

أحد هذه الأندية هو النصر السعودي، والذي اقترب بشدة من الحصول على توقيع أبوجبل في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

فما هي حقيقة انضمام محمد أبوجبل لنادي النصر؟ جول يقدم لك الإجابة في الأسطر التالية.

أبو جبل يسبب أزمة في النصر واقتحامات هلالية!

ما هي حقيقة انضمام محمد أبوجبل للنصر السعودي؟

البداية كانت بعد التألق مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021، حيث كان أبوجبل أحد اللاعبين التي تسعى إدارة الزمالك لتجديد عقودهم.

تحدث محمد أبوجبل عن تجديد عقده، وأكد أنه يرغب في التجديد لكن بالمقابل المادي المناسب.

في نهاية فبراير الماضي، أكد المتحدث الإعلامي لنادي النصر عبر حسابه على توتير، أن العالمي حصل على توقيع أبوجبل، على أن ينضم في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

تناقلت وسائل الإعلام الخبر، ولم يخرج أي نفي من اللاعب أو وكيله على الأنباء، لكن النفي جاء من مرتضى منصور الذي أكد أن حارس الفريق الأول لن يرحل.

جبل الفراعنة ونجم منتخب #مصر ونادي #الزمالك محمد أبوجبل #جاباسكي

ينضم معنا ضمن كوكبة نجوم #ECS @echocontent

لوسيط أعمال اللاعبين / نواف المهدي @almahdinawaf ، بتفويض حصري بتمثيله في منطقة الشرق الأوسط ، وتم التوقيع بحضور وكيل أعماله شقيقه مصطفى أبوجبل .. pic.twitter.com/0ZBUkhPwtd — ECHO CONTENT SPORTS (@EchoContent) February 27, 2022

حدث تطور جديد في الساعات الأخيرة، وهو توقيع محمد أبوجبل مع شركة صدى المحتوى الرياضي السعودية، والمتخصصة في تسويق اللاعبين ومعسكرات الأندية والاستشارات القانونية، والتي يديرها وكيل اللاعبين السعودي نواف المهدي.

أعلنت الشركة توقيع نجم الزمالك عبر حسابها على تويتر، وهو ما كان بمثابة شبه تأكيد بأن أبوجبل وقع بالفعل مع النصر.

متى ينتهي عقد محمد أبوجبل مع الزمالك؟

ينتهي عقد محمد أبوجبل مع الزمالك في الصيف القادم، وفي حالة الانضمام لنادي النصر دون التجديد ستكون صفقة انتقالٍ حر.

حتى الآن لم يتم الإعلان عن فشل تجديد عقد أبوجبل مع القلعة البيضاء، لكن المفاوضات تتجه للفشل بحسب الأخبار، حيث يطلب الحارس الدولي راتب كبير يرفضه الزمالك.

ما هي تفاصيل عرض النصر لمحمد أبوجبل؟

بحسب ما قال سعود الصرامي، فإن محمد أبو جبل وقع لنادي النصر لمدة موسمين، بدايةً من القادم وحتى 2024.

الكثير من المصادر أكدت أن اللاعب سيُوقع لمدة موسمين مقابل راتب سنوي يُقدر بـ7 ملايين ريال سعودي، أي ما يزيد قليلًا عن 2 مليون دولار أمريكي، فيما أشار بعضها إلى أن العقد سيمتد لموسم واحد فقط.