ما هي حقيقة انتقال ميسي إلى الهلال؟

تعرف على حقيقة التقارير التي ربطت الأرجنتيني ليونيل ميسي بالانتقال إلى صفوف نادي الهلال السعودي.

تعيش كرة القدم السعودية في الأيام القليلة الماضية حالة من الصخب، بداية من أداء المنتخب السعودي في منافسات كأس العالم 2022، ثم مرورًا بارتباط البرتغالي كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى نادي النصر.

ومع ارتباط رونالدو بالانضمام إلى النصر حسب أكثر من مصدر، فقد خرجت تقارير ربطت الأرجنتيني ليونيل ميسي بالانتقال إلى غريمه نادي الهلال.

الارتباط بانتقال ميسي إلى الهلال جاء من حقيقة ارتباط رونالدو بالنصر، بالنظر إلى أنهما غريمان تنافسا دائمًا في أكثر من محفل، سواء على مستوى الدوريات والبطولات الأوروبية المختلفة أو المنتخبات.

لكن، ورغم تلك التقارير العديدة، ما هي حقيقة انتقال ميسي إلى الهلال؟ ذلك ما نتعرف عليه عبر التقرير التالي في "جول.كوم".

ما هي حقيقة انتقال ميسي إلى الهلال؟

الصحفي الإسباني المخضرم خوسيه فيليكس دياز الذي يعمل في صحيفة "ماركا" الإسبانية، علق على ارتباط ميسي بالانتقال إلى الهلال.

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دياز نفى بشكل قاطع انتقال نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الملاعب السعودية في الفترة المقبلة، وأن النجم الأرجنتيني يفكر فقط في مشواره مع الأرجنتين بالمونديال.

ما هي تفاصيل العرض الذي قدمه الهلال إلى ميسي؟

صحيفة "الخليج" الإماراتية أشارت إلى أن الهلال عرض على ميسي عقدًا يحصل بموجبه على 60 مليون يورو في الموسم الواحد.

ولم يتم الكشف عن مدة ذلك العقد، لكن العرض المقدم من الهلال إلى ميسي أكده أكثر من مصدر آخر.

ما هي مدة عقد ميسي مع باريس سان جيرمان؟

يمتد عقد ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي حتى صيف 2022، وهو ما يعني أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ميسي انضم إلى ملعب "حديقة الأمراء" في صيف 2020، حيث انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة الإسباني.

ما هي الأندية المرتبطة بميسي؟

ارتبطت الكثير من الأندية مؤخرًا بالتعاقد مع ميسي، في محاولة لاستغلال حقيقة انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

ويرغب باريس سان جيرمان في تقديم عقد جديد إلى ميسي لضمان استمراره مع الفريق لأطول فترة ممكنة، وسينتظر حتى نهاية مشوار الأرجنتين في كأس العالم قبل تقديم العرض.

وإلى جانب باريس سان جيرمان، فقد ارتبط ميسي بالعودة إلى برشلونة الإسباني، حيث يسعى النادي الكتالوني لأن يعتزل أسطورة "البلوجرانا" بألوان الفريق.

كما ارتبط ميسي كذلك بالانتقال إلى صفوف إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، وتحدثت تقارير أيضًا عن اقتراب الاتفاق بين الطرفين، لكن يبدو ذلك الأمر مستبعدًا على الأقل في الوقت الحالي.