ما هي حظوظ قطر في التأهل للدور الثاني؟ وهل ودعت كأس العالم رسميًا؟

تعرف على حظوظ قطر في التأهل للدور الثاني من كأس العالم 2022 وهل ودعت المونديال رسميًا؟

نتيجة محبطة حدثت لمنتخب قطر اليوم أمام السنغال بالهزيمة 3-1 على ملعب خليفة الدولي في الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022.

قطر تلقت هزيمتها الثانية في المجموعة وتركت مجال الاحتمالات مفتوحًا، ولكن الكثيرين قالوا إن قطر غادرت المونديال رسميًا بهذه الهزيمة، فهل هذا صحيح؟.

قطر والسنغال.. العنابي يفقد حظوظه إكلينيكيًا بهزيمة محبطة

هل ودعت قطر كأس العالم رسميًا؟

لم يكن هذا صحيحًا حين كان الأمر يتعلق فقط بهزيمة قطر من السنغال، حينها لم تكن قطر قد غادرت كأس العالم رسميًا، لأن المعيار الأساسي للحكم بين الفرق المتساوية في النقاط بالمجموعات ليس المواجهات المباشرة كما في مسابقات الأندية، بل إن فارق الأهداف هو المعيار الأول للحكم على هذه الوضعيات.

ولكن نتيجة مباراة هولندا والإكوادور حملت الخبر الأسوأ وهو خروج منتخب قطر رسميًا من كأس العالم، ليصبح ثاني منتخب ينظم كأس العالم ويودعها من الدور الأول بعد جنوب إفريقيا في 2010.

ما هي حظوظ قطر في التأهل للدور الثاني؟

بذلك كانت الحظوظ القطرية قائمة ولو بنسبة ضئيلة، ولكنها كانت تعتمد على عدم تحقيق أي من هولندا والإكوادور الفوز على الطرف الآخر، بمعنى آخر أن أي نتيجة في مباراة هولندا والإكوادور بخلاف التعادل كان من المقرر أن تبقي حظوظ قطر رقميًا في الوصول إلى الدور الثاني والبقاء في كأس العالم المقامة على أراضيها.

لكن حدث التعادل الذي أوصل هولندا والإكوادور إلى النقطة رقم 4 وبالتالي يكون هناك فريقان يستحيل أن يصل العنابي لرصيدهما من النقاط ويفقد حظوظه رسميًا ويودع المونديال.

أما في حالة فوز أي منهما على الآخر، فكان هذا يفتح باب الاحتمالات، ففوز هولندا على الإكوادور كان سيقصي قطر بشكل مؤكد، لأن هولندا كانت ستثصل للنقطة رقم 6، وسيصل بالتأكيد أي من السنغال والإكوادور لرقم أعلى من 3 في رصيد النقاط لأن المواجهة الأخيرة في المجموعة ستكون بينهما.

أما في حالة فوز الإكوادور على هولندا فكانت ستصل الإكوادور للنقطة رقم 6 ويبقى السنغال وهولندا بـ 3 نقاط، وهذا يعني أن قطر تملك الفرصة بالفوز على هولندا بحصة كبيرة من الأهداف تعوض بها فارق الأهداف حينئذ، وتنتظر هدية من الإكوادور بالفوز على السنغال لتتأهل معها في المركز الثاني.

لكن كل هذا لم يحدث، وودعت قطر المونديال بشكل رسمي، في خبر محزن لكل الجماهير العربية.

احتمالات صعود قطر إلى الدور الثاني

تأهل قطر إلى الدور الثاني من كأس العالم كان ينتظر مجموعة من الشروط المعقدة:-

عدم تعادل هولندا والإكوادور. عدم تحقيق هولندا الفوز على الإكوادور. فوز الإكوادور على السنغال في الجولة الأخيرة. فوز قطر على هولندا بنتيجة عريضة تزيل فارق الأهداف مع هولندا والسنغال.

لكن هذه الشروط لم تتحقق من البند الأول، لأن هولندا والإكوادور تعادلا في النتيجة، حيث سجل كودي جاكبو الهدف الأول للهولنديين قبل أن يتعادل هداف البطولة إلى الآن إينر فالنسيا (3 أهداف) مؤمنًا تصدر الإكوادور للمجموعة بنفس رصيد هولندا من النقاط وفارق الأهداف.

ما هي قواعد التأهل من دور المجموعات في كأس العالم 2022؟

في مرحلة المجموعات من مسابقة كأس العالم، والتي تعتبر هي الدور الأول للبطولة قبل البدء في دور الستة عشر وأدوار خروج المغلوب، تم تحديد بعض المعايير من أجل اللجوء إليها في حال تساوي المتنافسين على حجز بطاقتي التأهل في عدد النقاط:

عدد الأهداف التي تم الحصول عليها في كل مباريات المجموعة فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة عدد الأهداف التي تم تسجيلها في كل مباريات المجموعة عدد النقاط التي تم الحصول عليها في المواجهة المباشرة مع الفريق الذي تم التساوي معه في عدد النقاط فارق الأهداف في المواجهة المباشرة مع الفريق الذي تم التساوي معه في عدد النقاط عدد الأهداف التي تم تسجيلها في المباراة التي لُعبت بين المنتخبين بعد التساوي في عدد النقاط اللجوء لقواعد اللعب النظيف في كل مباريات المجموعة ( يتم إجراء خصم واحد فقط للاعب في المباراة الواحدة )

ويتم خصم النقاط طبقاً لقواعد اللعب النظيف، على النحو الآتي: