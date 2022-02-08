ما هي ثروة جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو؟

يعيش كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال، حياة هادئة وسعيدة خارج الملعب، رفقة عائلته وعلى رأسها صديقته جورجينا رودريجيز.

واشتهرت جورجينا في الفترة الأخيرة بسبب إطلالتها المميزة دائمًا، ومساندتها لصاروخ ماديرا في مبارياته ووجودها الدائم معه، بالإضافة إلى فيلمها الوثائقي الذي خرج للنور قبل أيام على إحدى المنصات عبر شبكة الإنترنت.

وفي الأيام الأخيرة وبمناسبة الاحتفال بيوم مولد كريستيانو رونالدو، أهدته صديقته هدية ثمينة عبارة عن سيارة فارهة من نوع "كادليك إسكاليد" صاحبة التصميم العائلي، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على ثروة جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو، وقيمة مقتنياتها ومجوهراتها.

من هي جورجينا رودريجيز صديقة رونالدو؟

جورجينا رودريجيز، هي عارضة راقصة وعارضة أزياء، من أصول إسبانية، وُلدت في مدينة جاكا والتي تقع بالقرب من الحدود الفرنسية بحوالي 450 كيلو تقريبًا.

بالإضافة إلى كونها عارضة، فهي من الشخصيات المؤثرة على الإنترنت، ولديها العديد من المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي ووصل عدد متابعيها على موقع "إنستاجرام" أكثر من 30 مليون متابع.

وبحسب الأنباء الصحفية، فإن جورجينا صاحبة الـ 28 عامًا، بدأت حياتها كنادلة في مسقط رأسها، قبل أن تنتقل إلى مدينة بريستول في إنجلترا مع عائلتها.

كيفت تعرفت جورجينا رودريجيز على كريستيانو رونالدو؟

بحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن جورجينا التقت رونالدو في متجر في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث كانت تعمل بائعة حقائب في هذا المتجر.

وقال جورجينا عن أول لقاء بينها وبين رونالدو: "لقد لفت انتباهي طول قامته وجسده الرياضي، لقد كنت ارتجف أمامه، أنا خجولة للغاية ولكني شعرت مع رونالدو بالاهتمام إنه يعاملني بطريقة مميزة ويحبني".

Life is a roller coaster. Hard work, high speed, urgent goals, demanding expectations… But in the end, it all comes down to family, love, honesty, friendship, values that make it all worth it. Thanks for all the messages! 37 and counting! ❤️🙏🏽 pic.twitter.com/AoUgFiqVEy — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 5, 2022

وتطورت العلاقة بين الثنائي والتي بدأت من متجر "جوتشي"، وبدأت الصحافة ووسائل الإعلام في التقاط الصور لهما معًا وهما في الأماكن العامة في أواخر عام 2016.

ومنذ ذلك الوقت أصبحت جورجينا شريكة حياة رونالدو الجديدة، وساندته في مبارياته مع ريال مدريد، ثم يوفنتوس، وحاليًا مانشستر يونايتد بالإضافة إلى منتخب البرتغال.

كم تبلغ ثروة جورجينا رودريجيز صديقة رونالدو؟

كما ذكرنا سابقًا بدأت جورجينا حياتها كنادلة إلى أن وصلت إلى مساعدة في متجر "جوتشي" بالعاصمة مدريد وكان راتبها آنذاك لا يتخطى الـ 200 يورو أسبوعيًا، ولكن تغيير الحال بمرور الوقت إلى أن أصبحت من الأثرياء.

بحسب التقارير الصحفية، فإن ثروة صديقة رونالدو من دخلها الخاص كعارضة أزياء، وشخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار.

كم تبلغ مقتنيات ومجوهرات جورجينا رودريجيز؟

قام موقع "ستيف ستون" برصد أسعار ونوعية المجوهرات التي ترتديها، جورجينا رودريجيز وصديقها كريستيانو رونالدو.

وأشار الموقع إلى وصول مجموع القيمة الإجمالية لمجوهرات جورجينا وحدها إلى 3 ملايين و393 ألف جنيه استرليني.

وتشمل مجموعتها العديد من القطع الفخمة، مثل خاتم خطوبة قيمته 600 ألف استرليني، وخاتم ألماس ماركيز سعره 200 ألف استرليني.

ووصلت قيمة مجموعة مجوهرات نتفليكس إلى 2 مليون و700 ألف جنيه استرليني، كما قامت باقتناء خاتم ياقوت 10 قيراط بـ750 ألف استرليني، وسوار من الماس بمليون جنيه استرليني.