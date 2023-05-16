ما هي تفاصيل معسكر ومباريات برشلونة التحضيرية للموسم الجديد 2023-24؟

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات برشلونة للموسم الجديد 2023-2024، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

استعاد نادي برشلونة ذاكرة البطولات من جديد، بعدما شهد موسم 2022-23 تحقيق "البلوجرانا" للقب الدوري الإسباني وبطولة كأس السوبر الإسباني.

برشلونة حقق لقب كأس السوبر الإسباني بالفوز على غريمه ريال مدريد في المباراة النهائية، كما انتزع لقب "لا ليجا" أيضًا من النادي الملكي.

ومع انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني في 12 أغسطس 2023، فإن برشلونة يسعى إلى الاستعداد بأفضل شكل ممكن للموسم الجديد.

وفي التقرير التالي، نتعرف سويًا على موعد انطلاق تحضيرات برشلونة للموسم الجديد، ومباريات النادي الملكي الودية في فترة ما قبل الموسم.

متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2023-2024؟

متى تبدأ تحضيرات برشلونة للموسم الجديد 2023-24؟

يبدأ برشلونة فترة التحضير للموسم الجديد مبكرًا، حيث يتوجه أولًا إلى اليابان لخوض مباراة ودية مع فريق فيسيل كوبي في يونيو المقبل.

برشلونة أعلن عن انطلاق معسكره التحضيري في منتصف يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف يلعب "البلوجرانا" 4 مباريات قبل انطلاق الموسم الجديد.

برشلونة يعود إلى الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي، حيث أصبحت إقامة فترة التحضير للموسم الجديد هناك تقليدًا يحب النادي الملكي أن يتبعه.

ما هي مباريات برشلونة للموسم الجديد 2023-24؟

إلى جانب مباراة فيسيل كوبي يخوض برشلونة بطولة ودية في الولايات المتحدة الأمريكية يشارك معه فيها أندية ريال مدريد ويوفنتوس وميلان وآرسنال.

وتشهد الأراضي الأمريكية مباراة كلاسيكو جديدة بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي ستكون الرابعة في رحلة "البلوجرانا" التحضيرية للموسم الجديد.

المباراة الموعد النتيجة الملعب برشلونة - فيسيل كوبي الثلاثاء 6 يونيو 2023 - نيو جابان برشلونة - يوفنتوس الجمعة 22 يوليو 2023 - ليفايز ستاديوم برشلونة - آرسنال الثلاثاء 26 يوليو 2023 - سوفي ستاديوم ريال مدريد - برشلونة الجمعة 29 يوليو 2023 - AT & T برشلونة - ميلان الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - أليجانت ستاديوم