ما هي تفاصيل عقد سعود عبد الحميد؟ ومتى يلعب مع الهلال؟

أعلن نادي الهلال، بشكل رسمي مساء اليوم تعاقد مع سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لنادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وشهدت الفترة الماضية محاولات عديدة من نادي الاتحاد للحفاظ على لاعبه وتجديد عقده، ولكن الطرفان لم يتوصلا إلى أي اتفاق وحصل الزعيم على توقيع اللاعب السعودي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تفاصيل عقد سعود عبد الحميد مع الزعيم.

ما هي تفاصيل عقد سعود عبد الحميد مع الهلال؟

لم ينشر الزعيم أي تفاصيل مادية خاصة براتب اللاعب صاحب الـ 22 عامًا، ولكنه انضم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع العميد.

ووقع سعود عبد الحميد على عقد يربطه مع الهلال، حتى يناير 2025، مدته أربع سنوات.

وعلمت مصادر موقع جول، أن سعود عبد الحميد وقع على عقده مع الهلال مقابل 4.2 مليون ريال في الموسم الواحد.

ما سبب رحيل سعود عبد الحميد عن الاتحاد؟

أزمة سعود عبد الحميد مع الاتحاد، منذ بداية المفاوضات لتجديد العقد، وعدم اتفاق الطرفين على الوصول إلى صيغة لتجديد العقد.

ومن جانبها كانت إدارة الاتحاد قد أعلنت عبر المنصات الإعلامية، عن وجود صعوبة في تجديد عقد سعود عبد الحميد، بسبب مطالبات وكيل أعمال اللاعب، والتي تسببت في تعثر المفاوضات أكثر من مرة.

🤳🏻 "سعود عبدالحميد" لـ #سناب_الهلال:"وقّعت اليوم مع #كبير_آسيا وأتمنى التوفيق لنا لتحقيق البطولات" 🤩💙



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بينما أكد وكيل اللاعب في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن اللاعب كان سيوقع على عقده الجديد مع العميد، ولكن الشيكات كانت غير مصدقة، مما جعل اللاعب يرفض العرض ويفكر في الرحيل.

هل ينضم سعود عبد الحميد للهلال في سوق الانتقالات الشتوية؟

من المنتظر أن يبدأ عقد سعود عبد الحميد مع الموج الأزرق، بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وحتى عام 2025.

وبمجرد أن يتم تفعيل عقد سعود مع الهلال، سيتمكن اللاعب من المشاركة مع فريقه الجديد في المسابقات المختلفة.

متى يبدأ الميركاتو الشتوي في السعودية؟

سيبدأ الميركاتو الشتوي في الدوري السعودي للمحترفين والدرجتين الأولى والثانية في 2 يناير، وسينتهي في 30 يناير 2022.