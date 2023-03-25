تعرف على تفاصيل العرض القطري لشراء مانشستر يونايتد، وكم تطلب إدارة الشياطين الحمر الحالية لإتمام الصفقة...

يعمل الشيخ جاسم بن حمد، مدير مصرف قطر الإسلامي، بكل جهد على شراء مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقدم بالفعل عرضًا كبيرًا لإدارة الشياطين الحمر الحالية، ولازالت المفاوضات جارية منذ أسابيع لإتمام الصفقة.

ويستهدف الشيخ جاسم بن حمد، شراء الفريق الإنجليزي، إعادة الأمجاد لمانشستر يونايتد داخل وخارج الملعب، بحسب البيان الذي نشرته المؤسسة المالية التي يرأسها الشيخ جاسم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تفاصيل العرض القطري، لشراء مانشستر يونايتد.

ما هي تفاصيل العرض القطري لشراء مانشستر يونايتد؟

في البداية فتحت إدارة مانشستر يونايتد الحالية، الباب لتقديم عروضًا لشراء أسهم النادي بالكامل، وبالفعل قدم الشيخ جاسم بن حمد، عرضًا ضخمًا لشراء النادي.

وبلغ قيمة العرض الأول الذي قدمه الشيخ حمد بن جاسم، 4.5 مليار جنيه إسترليني، ولكن عائلة جليزر، المالكة لمانشستر يونايتد، رفضت العرض إذ أنه بعيدًا عن المبلغ الذي حددته للتخلي عن النادي.

وبحسب التقارير الصحفية، إن عائلة جليزر، قد حددت 6 مليار جنيه إسترليني، للتخلي عن النادي، وفتحت بالفعل الباب من جديد يوم الأربعاء 22 مارس، الباب من جديد لتحسين العروض المقدمة.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، قدم عرضًا خياليًا جديدًا، لشراء مانشستر يونايتد، وأكد أنه واثق من حسم الصفقة في تلك المرة.

من ينافس العرض القطري لشراء مانشستر يونايتد؟

وفقًا للتقارير الصحفية فإن هناك ما لا يقل عن خمسة عطاءات لشراء مانشستر يونايتد، وقد يكون هناك ما يصل إلى ثمانية.

ويعتبر الشيخ جاسم، ومعه والسير جيم راتكليف هما المتنافسان الرئيسيان لشراء النادي، إذ قدم كلا منهما عرضًا كبيرًا لشراء الشياطين الحمر، ولكن لا يوجد شخص مفضل في الوقت الحالي.

ومن بين مقدمي العطاءات المعروفين الآخرين حتى الآن شركة إليوت للإدارة، بينما يُقال أن شركات Ares و MSD Partners و Oaktree Capital مهتمون بشراء أسهم النادي الإنجليزي.