ما هي أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين في 2023؟

تعرف على أكثر اللاعبين زيادة في القيمة السوقية خلال 2023

شهدت الفترة الماضية، ارتفاعًا كبيرًا في القيمة السوقية، للعديد من اللاعبين، خاصة من تألقوا في البطولات الدولية مع منتخبات بلادهم، وقبلهم مع فرقهم في المسابقات المحلية.

ونجح الكثير من اللاعبون من الظهور بشكل مميز في بطولة كأس العالم، وعلى رأسهم لاعبو منتخبات الأرجنتين وفرنسا وكرواتيا والمغرب وغيرهم..

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين، في 2023؟

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من صاحب أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين في 2023؟

النجم النيجيري فيكتور أوسيمين الذي يقدم مستويات مبهرة مع نابولي الإيطالي هو أكثر اللاعبين ارتفاعًا في القيمة السوقية حول العالم، بعد أن وصلت قيمته السوقية حاليًا إلى 100 مليون يورو.

بـ 30 مليون يورو وبنفس رصيد الزيادة يتشارك معه لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الرصيد ذاته

في الجدول التالي نستعرض أكثر اللاعبين زيادة في القيمة السوقية خلال 2023.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ كريم بنزيما

إرلينج هالاند

هاري كين

روبرت ليفاندوفسكي

كيليان مبابي

فيكتور أوسيمين 97943 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ 25% كريم بنزيما

32% إرلينج هالاند

4% هاري كين

13% روبرت ليفاندوفسكي

14% كيليان مبابي

11% فيكتور أوسيمين 97943 الأصوات