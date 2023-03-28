ما هي أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين في 2023؟

أحمد مجديأحمد مجدي
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Osimhen Napoli Champions LeagueGetty
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تعرف على أكثر اللاعبين زيادة في القيمة السوقية خلال 2023

شهدت الفترة الماضية، ارتفاعًا كبيرًا في القيمة السوقية، للعديد من اللاعبين، خاصة من تألقوا في البطولات الدولية مع منتخبات بلادهم، وقبلهم مع فرقهم في المسابقات المحلية.

ونجح الكثير من اللاعبون من الظهور بشكل مميز في بطولة كأس العالم، وعلى رأسهم لاعبو منتخبات الأرجنتين وفرنسا وكرواتيا والمغرب وغيرهم..

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين، في 2023؟

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من صاحب أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين في 2023؟

النجم النيجيري فيكتور أوسيمين الذي يقدم مستويات مبهرة مع نابولي الإيطالي هو أكثر اللاعبين ارتفاعًا في القيمة السوقية حول العالم، بعد أن وصلت قيمته السوقية حاليًا إلى 100 مليون يورو.

بـ 30 مليون يورو وبنفس رصيد الزيادة يتشارك معه لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الرصيد ذاته

في الجدول التالي نستعرض أكثر اللاعبين زيادة في القيمة السوقية خلال 2023.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 25%كريم بنزيما
  • 32%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 13%روبرت ليفاندوفسكي
  • 14%كيليان مبابي
  • 11%فيكتور أوسيمين
97943 الأصوات

اختيارات المحررين

اللاعبالفريقالقيمة السابقةالقيمة الحالية
فيكتور أوسيميننابولي70 مليون يورو100 مليون يورو
إنزو فيرنانديزتشيلسي55 مليون يورو85 مليون يورو
خفيتشا كافاراتسخيليانابولي60 مليون يورو85 مليون يورو
ماركوس راشفوردمانشستر يونايتد55 مليون يورو80 مليون يورو
مارتن أوديجاردآرسنال60 مليون يورو80 مليون يورو
ميخايلو مودريكتشيلسي40 مليون يورو60 مليون يورو
راسموس هويلوندأتالانتا15 مليون يورو35 مليون يورو
جابري فيجاسيلتا فيجو10 ملايين يورو30 مليون يورو
أليخاندرو جارناتشومانشستر يونايتد5 ملايين يورو25 مليون يورو
إلياس بن صغيرموناكو200 ألف يورو18 مليون يورو
مويسيس كايسيدوبرايتون38 مليون يورو50 مليون يورو
جوناثان ديفيدليل45 مليون يورو60 مليون يورو
مين جاي كيمنابولي35 مليون يورو50 مليون يورو
ميجيل ألميروننيوكاسل20 مليون يورو35 مليون يورو
أليخاندرو بالديبرشلونة15 مليون يورو15 مليون يورو