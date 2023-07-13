ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

زهيرة عادل
Karim Benzema - Roberto Firmino - Kalidou Koulibaly - Marcelo BrozovićGOAL AR
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أخبرنا عن أفضل صفقة من وجهة نظرك في دوري روشن السعودي..

دعك من أي سوق انتقالات مر على الدوري السعودي خلال السنوات الماضية، وكن مستعدًا لميركاتو فريد من نوعه خلال الصيف الجاري 2023-2024م، حيث عديد الصفقات العالمية التي تمت من قبل الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي، والمزيد في الطريق.

الرباعي الكبير تعاقد مع كريم بنزيما، نجولو كانتي وجوتا فيليبي في العميد، أما الزعيم فضم خاليدو كوليبالي، روبن نيفيش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ومن بوابة العالمي حضر مارسيلو بروزوفيتش، وفي الأهلي جاء إدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو، وفي انتظار البقية..

فمن وجهة نظرك أيهم أفضل صفقة في السعودية خلال صيف 2023؟

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 279كريم بنزيما
  • 40خاليدو كوليبالي
  • 55روبرتو فيرمينو
  • 28نجولو كانتي
  • 135مارسيلو بروزوفيتش
  • 72صفقة أخرى
609 الأصوات