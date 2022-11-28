ما هي آلية اختيار رجل المباراة في كأس العالم 2022 بعد الجدل المصاحب لها؟

أثارت آلية اختيار رجل المباراة في بطولة كأس العالم 2022 الكثير من الجدل، و"جول.كوم" يلقي نظرة على طريقة اختيار أفضل لاعب في مباريات مونديال قطر.

كما جرت العادة بعد كل مباراة من مباريات بطولة كأس العالم 2022، يتم اختيار أحد لاعبي المنتخبين للفوز بجائزة رجل المباراة، لكن في مونديال قطر، يكون هناك دائمًا حالة من الجدل حول الاختيارات.

كأس العالم 2022 شهد عددًا قليلًا من الاختيارات المنطقية بعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات، وقد يكون هذا التغيير جراء عملية الاختيار الجديدة للفائز بالجائزة.

"جول.كوم" يلقي نظرة حول طريقة اختيار رجل المباراة في بطولة كأس العالم 2022، وأبرز اللاعبين الذين فازوا بالجائزة، والانتقادات الموجهة لها حتى الآن.

ما هي آلية اختيار رجل المباراة في كأس العالم 2022؟

طريقة اختيار رجل المباراة في كأس العالم 2022 تشمل مشاركة مكثفة للجماهير عبر الإنترنت.

ويتم منح جائزة أفضل لاعب في المباراة في كأس العالم 2022 من خلال تصويت عام على موقع "+FIFA" الإلكتروني.

ويتم فتح نافذة التصويت للجمهور بين الدقيقتين 60 و88 من كل مباراة، حيث يمكن للمشجعين من جميع أنحاء العالم اختيار نجمهم المفضل، بغض النظر عما يقدمه حقًا في أرض الملعب.

ويُسمح لكل مستخدم باختيار لاعب واحد فقط، ويجب أن يكون المستخدم في السن القانوني للتسجيل في موقع "+FIFA" حتى يتمكن من المشاركة.

ولا توجد طريقة لمراقبة ما إذا كان المشجع يشاهد المباريات المعنية، وهو ما يثير الكثير من الجدل حول جائزة رجل المباراة في كأس العالم 2022.

من هم أبرز اللاعبين الفائزين بجائزة رجل المباراة في كأس العالم 2022؟

فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو بالجائزة خلال مباراة البرتغال وغانا، فيما حقق ليونيل ميسي الجائزة عن مباراة الأرجنتين والمكسيك.

البرازيلي ريتشارليسون حقق الجائزة في فوز "السيليساو" على صربيا بعدما سجل هدفي منتخب بلاده في المباراة.

كما حصد فيديريكو فالفيردي نجم وسط أوروجواي الجائزة بعد التعادل السلبي بين منتخب بلاده وكوريا الجنوبية.

ما هي الانتقادات الموجهة إلى جائزة رجل المباراة في كأس العالم 2022؟

كيفين دي بروينه حقق الجائزة بعد فوز بلجيكا على كندا في الجولة الأولى من دور المجموعات، لكنه خرج لانتقاد هذا الاختيار بوضوح وشفافية.

دي بروينه نجم منتخب بلجيكا شن هجومًا عنيفًا على جائزة رجل المباراة في منافسات بطولة كأس العالم 2022.

ويرى دي بروينه أنه لم يكن يستحق الحصول على جائزة رجل المباراة في مباراة بلجيكا وكندا، وشن هجومًا على طريقة الفوز بالجائزة.