ما هي المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أوروبا يورو 2024؟

تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أوروبا يورو 2024 والتي تقام على الأراضي الألمانية..

الكل يترقب انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 والتي تستضيفها ألمانيا في صيف عام 2024، بطولة من المتوقع أن تكون المنافسة فيها على أشدها شأنها شأن كل نسخ اليورو.

منتخب إيطاليا فاز بالنسخة الماضية في قلب لندن وملعب ويمبلي أمام منتخب إنجلترا بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي ثم الاحتكام لركلات الترجيح التي ابتسمت في الأخير لرفاق ليوناردو بونوتشي.

في السطور التالية نستعرض لكم الفرق المتأهلة إلى يورو 2024 إلى الآن وما هو نظام البطولة وتصفياتها؟.

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ما هو موعد بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024؟

موعد بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 هو يوم 14 يونيو 2024 وهو موعد مباراة الافتتاح.

فيما تقام مباراة النهائي بعد شهر بالضبط، وبالتحديد يوم الرابع عشر من يوليو من نفس العام.

ما هو نظام تصفيات يورو 2024؟

يشارك في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 53 منتخبًا من أصل 55 أعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولم تختلف تصفيات يورو 2024 في النظام عن تصفيات يورو 2020.

تم توزيع المنتخبات المشاركة في التصفيات على 10 مجموعات، 7 منها يوجد بها 5 منتخبات، و3 تتكون من 6 منتخبات.

تنافست منتخبات كل مجموعة ذهابًا وإيابًا، ويتأهل متصدر ووصيف كل منها ليورو 2024، وتبقت 3 مقاعد تتحدد من خلال دوري الأمم الأوروبية 2022-23، ويكمل منتخب ألمانيا المستضيف الـ24 منتخبًا المشاركة في البطولة.

بدأت تصفيات يورو 2024 في مارس 2023، واستمرت خلال التوقفات الدولية حتى نوفمبر من نفس العام، أما الملحق فموعده هو مارس 2024.

المنتخبات المشاركة في أمم أوروبا 2024

نجحت 4 منتخبات في ضمان الوصول إلى نهائيات أمم أوروبا 2024، أولها هو منتخب ألمانيا المضيف صاحب الأرض، وثانيها منتخب فرنسا الذي تأهل كوصيف أو متصدر المجموعة الثانية، ثم منتخب بلجيكا الذي تأهل كوصيف أو متصدر المجموعة السادسة، ثم البرتغال الذي تأهل كوصيف أو متصدر المجموعة العاشرة.

المنتخبات المشاركة في يورو 2024

الفرق المتأهلة إلى أمم أوروبا 2024 ألمانيا بلجيكا فرنسا البرتغال