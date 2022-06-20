تعرف على القيمة السوقية لجميع اللاعبين في قائمة نادي برشلونة..

يمر نادي برشلونة بفترة صعبة من الناحية المالية، لكنه لا يزال يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم.

ضم الكتلان فيران توريس من مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتيوة 2022، وحتى الآن هي الصفقة الأخيرة للفريق مع وصولنا للصيف.

يعمل برشلونة على صناعة جيل من النجوم الشباب، يقودهم بيدري وجافي وأنسو فاتي خريجي لا ماسيا، والذين انضموا للفريق الأول منذ أشهر فقط.

وفي هذا التقرير، نتعرف على القيمة السوقية لجميع اللاعبين في قائمة نادي برشلونة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

ما هي القيمة السوقية للاعبي برشلونة؟

تبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع لاعبي برشلونة 601 مليون يورو، وذلك بحسب موقع ترانسفير ماركت المختص في أسعار اللاعبين وقيمتهم السوقية.

اللاعب صاحب القيمة السوقية الأعلى في البلاوجرانا هو بيدري بـ80 مليون يورو، ويليه الثلاثي أنسو فاتي وفرينكي دي يونج وجافي بـ60 مليون يورو لكلٍ منهم.