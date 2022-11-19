ما هي القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي في مونديال 2022، وإمكانية مشاهدتها مجانًا....

يشارك المنتخب السعودي، في كأس العالم 2022 قطر، للعام الثاني على التوالي، وبمعنويات مرتفعة تحت قيادة المدرب هيرفي رينارد، وسيطمح للذهاب بعيدًا في المونديال.

وسيلعب المنتخب السعودي في مجموعة بالمتناول بالنسبة للأخضر، إذ وقع مع الأرجنتين، بولندا، والمكسيك.

الكثير من الجمهور السعودي، لم يتمكن من السفر إلى قطر لحضور منافسات البطولة الاستثنائية، وسيتابع البطولة خلف شاشات التلفاز.

ويأمل الكثير من عشاق الكرة السعودية في متابعة مباريات الأخضر، ولكن هناك الكثير لم يتمكنوا حتى الآن من الاشتراك قنوات beIN Sports، الناقلة للبطولة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباريات الأخضر في المونديال، وهل يمكن مشاهدتهم مجانًا.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2022؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

البطولة القناة الناقلة كأس العالم 2022 beINS SPORTS MAX HD 1,

beINS SPORTS MAX HD 2,

beINS SPORTS MAX HD 3,

beINS SPORTS MAX HD 4,

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beINS SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beINS SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beINS SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beINS SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beINS SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beINS SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beINS SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beINS SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباريات المنتخب السعودي مجانًا في كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة مجانًا على القناة المفتوحة، خلال فترة كأس العالم، وبحسب التقارير الصحفية فإن مباريات المنتخبات العربية التي ستشارك في البطولة، ستكون ضمن تلك المباريات.