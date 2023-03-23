تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب الدفاع الجوي في مدينة القاهرة مباراة مصر ومالاوي، والتي تقام في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي تستضيفها ساحل العاج.

وتضم المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023 إلى جانب مصر ومالاوي منتخبي إثيوبيا وغينيا.

منتخب مصر يحتاج إلى الفوز بأي ثمن من أجل حجز واحدة من بطاقتي التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2023، حيث يتأهل المنتخبان الأولى والثاني في كل مجموعة من مجموعات التصفيات إلى البطولة.

موقف "الفراعنة" معقد بحق في المجموعة، حيث يتذيل الترتيب برصيد ثلاث نقاط من فوز وخسارة، لكنه يأتي بفارق الأهداف خلف كل من إثيوبيا ومالاوي وغينيا على الترتيب.

إذًا، كيف يمكنك متابعة مباراة مصر ومالاوي عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة



ما هو موعد مباراة مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023؟

تقام مباراة مصر ومالاوي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023 يوم الجمعة 24 مارس 2023، على ملعب الدفاع الجوي في مدينة القاهرة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023 ؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة مصر ومالاوي هي القناة الرابعة، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة..