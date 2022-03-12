ما هي القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا واليابان في دور 16 من كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا واليابان في دور 16 من كأس العالم 2022

تواجه كرواتيا وصيف بطل العالم في 2018 مباراة قوية ضد اليابان في دور الـ 16 من كأس العالم 2022 والكل يترقب من هو المتأهل إلى دور الثمانية بين المنتخبين.

اليابان حققت كبرى مفاجآت البطولة بالتأهل على حساب ألمانيا، بل وتصدر المجموعة على حساب إسبانيا وكوستاريكا والمانشافت.

كرواتيا لم تمر بدور أول سهل، تأهلت في وصافة مجموعتها على حساب بلجيكا وخلف أسود الأطلس المغاربة.

في التقرير التالي من "جول" نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا واليابان في دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

ما هو موعد مباراة كرواتيا واليابان في دور الـ 16 من كأس العالم 2022؟

موعد مباراة كرواتيا واليابان في دور الـ 16 من كأس العالم 2022، هو يوم الإثنين 5 ديسمبر، على استاد الجنوب.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا واليابان في دور الـ 16 من كأس العالم 2022؟

تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beinsports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة كرواتيا واليابان على شاشتها.

متابعو نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه المباراة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب كرواتيا - اليابان الإثنين 5 ديسمبر 2022

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sport Max HD 1

beIN Sport Max HD 3 الجنوب

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات: