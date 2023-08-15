تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فيلاديلفيا وإنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ينثر الأرجنتيني ليونيل ميسي سحره في أمريكا، مع ناديه الجديد إنتر ميامي، ويصل إلى نصف نهائي كأس الدوريات الأمريكية بأداء مذهل.

لكن في الساعات الأخيرة أقلق "ليو" أنصاره بظهور صور له وهو يمسك عقبه الأيسر في تدريبات إنتر ميامي، ما جعل البعض يتحدث عن إصابة تغيبه عن لقاء فيلاديلفيا رغم تأكيدات المدرب تاتا مارتينو ألا شيء يثير القلق.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فيلاديلفيا وإنتر ميامي في نصف نهائي كأس الدوريات الأمريكية 2023 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة فيلاديلفيا وإنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية؟

لا يتم نقل مباريات كأس الدوريات الأمريكية 2023 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات كأس الدوريات الأمريكية، ومباريات فريق إنتر ميامي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

التاريخ الأربعاء 16 أغسطس 2023 موعد المباراة 02:00 مصر والسعودية الملعب سوبارو بارك القنوات الناقلة Apple TV

كيف تشاهد فيلاديلفيا وإنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية عبر الإنترنت؟

يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة وأهم لقطاتها عن طريق حسابات إنتر ميامي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.