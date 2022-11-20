ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأستراليا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

يستقبل استاد الجنوب، ختام مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات للمجموعة الرابعة من كأس العالم 2022، والتي تجمع بين أستراليا والدنمارك.

ويشارك المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة برفقة، تونس، الدنمارك بالإضافة إلى أستراليا.

المنتخب الفرنسي، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة يهدف إلى أن يبدأ حملة الدفاع عن لقبه مبكرًا، ويكشر عن أنيابه سريعًا، ويتفادى لعنة خروج البطل من دور المجموعات، ويدخل المباراة وعينه على النقاط كاملة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟

ما هو موعد مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة فرنسا وأستراليا في الجولة الأولى من دور المجموعات للمونديال، هو يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، على استاد الجنوب.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت قطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فرنسا- أستراليا الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،

22:00 قطر، 21:00 مصر beINS SPORTS MAX HD 1 استاد الجنوب

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.