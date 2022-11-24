ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والدنمارك في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والدنمارك في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

يطمع منتخب فرنسا في عدم انتظار الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم، حين يواجه الدنمارك في الجولة الثانية وعينه على حسم الصعود إلى الدور الثاني.

الدنمارك بدوره يسعى للتعافي من صدمة التعادل السلبي في الجولة الأولى أمام تونس، لذلك سيدخلون مباراة فرنسا متسلحين بتاريخ منصف لهم أمام الديوك.

فرنسا التي قدمت عرضًا رائعًا وفازت على أستراليا برباعية مقابل هدف تريد أن تريح نفسها قبل معترك الدور الثاني وسيكون الفوز على الدنمارك ضامنًا بشكل كبير لتأهلها إلى الدور الثاني.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة فرنسا والدنمارك في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا.

ما هو موعد مباراة فرنسا والدنمارك في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة فرنسا والدنمارك في كأس العالم 202، هو يوم السبت 26 نوفمبر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:000 بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والدنمارك في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة قامت بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب تونس - الدنمارك السبت 26 نوفمبر 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN 4K HDR 974

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك مجانًا في كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

وبالتالي ستُذاع مباراة فرنسا والدنمارك عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.