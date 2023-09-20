ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ضمك والهلال في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها مباراة ضمك والهلال، في الجولة السابعة لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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الهلال، متصدر الترتيب الذي لم يفقد سوى نقطتين في 6 مباريات، يطمح لمواصلة الأداء المقنع من بداية الموسم ولا يريد أي مفاجآت أمام خصم في المتناول على الورق هو ضمك.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ضمك والهلال في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة ضمك والهلال على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير "العميد" يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الخميس 21 سبتمبر 2023 موعد المباراة 18:00 مصر والسعودية الملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية القنوات الناقلة شاهد





كيف تشاهد مباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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