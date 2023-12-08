ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي تحفل بمستوى مختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

وفي سعي الأهلي للحاق ما يمكن من آمال المنافسة على اللقب الذي يطمح للعودة إليه، يواجه الرائد ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الأهلي والرائد على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 9 ديسمبر 2023 على ملعب الملك فهد الرياضية، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساء بتوقيت مصر.

التاريخ السبت 9 ديسمبر 2023 موعد المباراة 18:00 السعودية، 17:00 مصر الملعب مدينة الملك فهد الرياضية القنوات الناقلة SSC Sports HD 1 شاهد

كيف تشاهد مباراة الأهلي والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

SHAHID