تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وفرنسا في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022....

نهائي قبل الأوان ستشهده مباراة إنجلترا وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر، والتي يراها الكثيرون مباراة بين فريقين مرشحين للتتويج.

فرتسا بقيادة ديدييه ديشان تسعى لمواصلة حملة الحفاظ على اللقب الذي حققته في 2018 وإحراز اللقب الثالث في مسيرتها.

بينما تعتزم إنجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت تحقيق أول لقب على مستوى كأس العالم منذ عام 1966 من أجل "إعادة كرة القدم إلى منزلها" كما يحلو للمشجعين الإنجليز تسمية الأمر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وفرنسا في كأس العالم 2022، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟

ما هو موعد مباراة إنجلترا وفرنسا في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022، هو يوم السبت 10 ديسمبر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وفرنسا في كأس العالم 2022؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنجلترا - فرنسا السبت 10 ديسمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 قطر والسعودية beIN SPORTS MAX HD 1 البيت

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات: