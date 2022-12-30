ما هي القنوات الناقلة لمباراة أبها والاتحاد في الدوري السعودي 2022-23؟

جول العربي
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أبها vs الإتحادأبهاالإتحاددوري روشن السعودي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أبها والاتحاد في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها مباراة قوية في منافسات دوري روشن السعودي، وذلك حين يستضيف أبها نظيره الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الموسم الجاري 2022-23.

أبها المضيف يحتل المركز السابع في لائحة ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 برصيد 16 نقطة، وفي آخر مبارياته بالمسابقة فاز على العدالة بهدفين نظيفين.

أما الاتحاد، فيحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 برصيد 21 نقطة وفي آخر مباراة له بالمسابقة، فاز بشكل مقنع على التعاون بثلاثية دون رد.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة أبها والاتحاد في الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة أبها والاتحاد ؟

موعد مباراة أبها والاتحاد في الجولة الحادية عشرة من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم السبت 31 ديسمبر 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة أبها والاتحاد ؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
أبها - الاتحادالسبت 31 ديسمبر 2022
15:30 السعودية، 14:30 مصر		SSC
شاهد VIP		مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

كيف تتابع مباراة أبها والاتحاد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة أبها والاتحاد عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراةالمتابعة عبر الإنترنت
أبها - الاتحادجول، شاهد VIP

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