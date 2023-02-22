تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال أمام فولاد في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة الغرب، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد الجنوب في مدينة الوكرة بقطر مباراة الهلال السعودي ضد فولاد خوزستان الإيراني، في الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة غرب القارة.

الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة غرب القارة تقام بنظام التجمع في قطر، حتى الدور نصف النهائي من البطولة.

الهلال، حامل لقب دوري أبطال آسيا، تأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن الريان القطري، قبل أن يفوز على شباب الأهلي دبي الإماراتي في دور الستة عشر بنتيجة 3-1.

أما فولاد خوزستان، فقد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 في صدارة المجموعة الثالثة، حيث حصد 12 نقطة، وتمكن في ثمن النهائي من الفوز على الفيصلي السعودي بهدف نظيف.

ومع إقامة مباريات الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022-23 بنظام مباراة واحدة يتأهل منها الفائز إلى الدور التالي، فإن مواجهة الهلال وفولاد خوزستان من المتوقع أن تكون في غاية القوة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال ضد فولاد خوزستان في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2022-2023 والقنوات الناقلة.

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2022؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة الهلال وفولاد في دوري أبطال آسيا 2022-23؟

موعد مباراة الهلال ضد فولاد خوزستان في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2022-23 هو الخميس فبراير 2023، على ملعب الجنوب.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفولاد في دوري أبطال آسيا 2022-23؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2022-23 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية، وتقرر أن يتولى عبد الله الغامدي مهمة التعليق على المباراة.

بالإضافة إلى ذلك، تُبث منافسات دوري أبطال آسيا عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وذلك في 14 دولة، ويتولى حسن العيدروس مهمة التعليق على مباراة الهلال وفولاد.

كما تملك قنوات أبو ظبي الرياضية حق نقل مباريات دوري أبطال آسيا داخل الإمارات فقط.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق شاهد VIP داخل المملكة، وسوف يتم نقلها مباشرة عبر جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلقين الملعب الهلال - فولاد الخميس 23 فبراير 2023،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات SSC,

beIN Sports AFC,

Abu Dhabi Sports Asia 1,

Alkass Five HD عبد الله الغامدي،

حسن العيدروس،

خالد الحدي الجنوب

كيف تشاهد مباراة الهلال وفولاد على الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق شاهد VIP، والتي تقوم ببث المباريات بتقنية HD داخل المملكة العربية السعودية.

ويمكن متابعة المباراة من خلال البث المباشر الذي يوفره موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.