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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والكويت وحفل تقديم الزعماء 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

مصعب صلاح
Sergej Milinković-SavićHilal Twitter
الهلالمباريات ودية - أنديةالكويت الكويتي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والكويت وحفل تقديم الزعماء قبل انطلاق الموسم الجديد، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يواصل نادي الهلال السعودي تحضيراته الجادة لموسم 2023-2024، حيث يخوض "الزعيم" آخر مبارياته قبل العودة إلى المملكة للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

الهلال خسر من دينامو كييف الأوكراني في تجربته الودية الثانية في معسكر النمسا، بعدما حقق الفوز في التجربة الأولى على جوريكا السلوفيني بهدفين دون رد.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والكويت الودية 2023 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لحفل تقديم الزعماء ومباراة الهلال والكويت الودية 2023؟

حصلت شبكة SSC الرياضية السعودية على حقوق بث مباراة الهلال والكويت 2023.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية وذلك يوم الأحد 23 يوليو 2023.

التاريخالأحد 23 يوليو 2023
موعد المباراة20:30 مصر والسعودية
الملعبالملك فهد الدولي
القنوات الناقلةSSC HD 1

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كيف تشاهد مباراة الهلال والكويت الودية في حفل تقديم الزعماء 2023؟

توجد طريقة واحدة لمشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والكويت الودية وحفل تقديم الزعماء، وذلك عبر الحساب الرسمي لنادي الهلال في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والذي أذاع المباريات الودية السابقة للزعيم.

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