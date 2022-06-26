ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي 2021-22؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في الجولة 30 والأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ستاد الملك فهد الدولي مباراة قوية تجمع بين الهلال والفيصلي في الجولة 30 والأخيرة من الدوري السعودي 2021-2022.

يحتل نادي الهلال صدارة ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة، بأفضلية المواجهات المباشرة على الاتحاد صاحب نفس الرصيد، ويحتاج لتحقيق نتيجة مماثلة لنتيجة مباراة العميد ضد الباطن للفوز باللقب.

أما الفيصلي فهو أحد الفرق المهددة بالهبوط هذا الموسم، حيث يحتل المركز 11 برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الأهلي أول الفرق المتواجدة في مراكز الهبوط.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في الجولة الـ 30 لمنافسات الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الفيصلي والهلال؟

موعد مباراة الهلال والفيصلي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي هو يوم الإثنين 27 يونيو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الفيصلي الإثنين 27 يونيو 2022،



21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC 1 الأمير فيصل بن فهد

كيف تتابع مباراة الهلال والفيصلي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد الفيصلي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.