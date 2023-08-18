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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

بلال محمد
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الهلال vs الفيحاءدوري روشن السعوديالهلالالفيحاء

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 202-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستقبل الأمير فيصل بن فهد، مباراة قوية تجمع بين الهلال والفيحاء، في ثاني جولات دوري روشن السعودي موسم 2023-24.

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الهلال افتتح الموسم بقوة أمام أبها بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسيعمل على مواصلة الانتصارات، لبداية الموسم بأفضل شكل ليثبت أنه سيكون قادرًا على المنافسة على اللقب الذي لن يكون سهلًا هذا الموسم.

أما الفيحاء فحاله لا يختلف كثيرًا عن الهلال، إذ فاز على الخليج بالنتيجة ذاتها، ويأمل الخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال، لتساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال والفيحاء على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 19 أغسطس 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالسبت 19 أغسطس 2023
موعد المباراة21:00 مصر والسعودية
الملعبالأمير فيصل بن فهد
القنوات الناقلةشاهد


كيف تشاهد مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 77565كريم بنزيما
  • 7801خاليدو كوليبالي
  • 12761روبرتو فيرمينو
  • 6057نجولو كانتي
  • 14336مارسيلو بروزوفيتش
  • 28063صفقة أخرى
146583 الأصوات