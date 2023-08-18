ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 202-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستقبل الأمير فيصل بن فهد، مباراة قوية تجمع بين الهلال والفيحاء، في ثاني جولات دوري روشن السعودي موسم 2023-24.

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الهلال افتتح الموسم بقوة أمام أبها بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسيعمل على مواصلة الانتصارات، لبداية الموسم بأفضل شكل ليثبت أنه سيكون قادرًا على المنافسة على اللقب الذي لن يكون سهلًا هذا الموسم.

أما الفيحاء فحاله لا يختلف كثيرًا عن الهلال، إذ فاز على الخليج بالنتيجة ذاتها، ويأمل الخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال، لتساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال والفيحاء على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 19 أغسطس 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ السبت 19 أغسطس 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب الأمير فيصل بن فهد القنوات الناقلة شاهد





كيف تشاهد مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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