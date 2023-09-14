ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستقبل ملعب الأمير فيصل بن فهد، مباراة قوية تجمع بين الهلال والرياض، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي موسم 2023-24.

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الهلال يعمل على مواصلة البداية القوية للموسم، ويدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث، لمواصلة ملاحقة الأهلي على قمة الترتيب، بعد فوزه المثير على الاتحاد في كلاسيكو الجولة الماضية.

أما الرياض الصاعد حديثَا إلى دوري روشن، بدأ الموسم بثلاث هزائم، ثم فوز أخير في الجولة الماضية،، سيعمل على البناء عليه ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية امام الهلال، تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال والرياض على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD1.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير "الزعيم" يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 على استاد الأمير فيصل بن فهد، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الجمعة 15 سبتمبر 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب الأمير فيصل بن فهد القنوات الناقلة شاهد





كيف تشاهد مباراة الهلال والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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