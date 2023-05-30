ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

فقد الهلال كل حظوظه هذا الموسم بالخروج بلقب الدوري، وحفظ ماء وجهه أمام أنصاره فقط بالتتويج بكأس الملك 2023 بعد ماراثون طويل أمام الوحدة.

الاتحاد حسم اللقب الغائب منذ 14 عامًا، وسيحتفل باللقب حين يواجه الطائي في الجولة 30 من المسابقة.

في نفس الجولة سيواجه الهلال صاحب المركز الثالث ضيفه الرائد والذي يحتل المركز التاسع في ترتيب دوري روشن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2022-2023؟

التاريخ 31 مايو 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب الأمير فيصل بن فهد القنوات الناقلة SSC HD

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية وذلك يوم الأربعاء 31 مايو 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

كيف تشاهد مباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2022-2023 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2022-2023 عبر قنوات SSC السعودية، وهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بخدمة البث المباشر التي يقدمها "جول" وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

أخبار الفريقين والتشكيل

أخبار فريق الهلال

الهلال على وقع أنغام الميركاتو الصيفي وآمال ضم ليونيل ميسي يخوض آخر مباراة له في موسم كروي مليء بالتشابكات..

المركز اللاعبون حراسة المرمى محمد العويس الدفاع ياسر الشهراني - علي البليهي - محمد الجحفلي - محمد البريك خط الوسط مصعب الجوير - جوستافو كويلار.- أندريه كاريلو الهجوم عبد الله الحمدان - لوسيانو فييتو - أوديون إيجالو

أخبار فريق الرائد

الرائد بدوره يطمح بإنهاء الموسم في الجزء العلوي من الجدول، قد تهبط به الهزيمة أمام الهلال إلى المركز الثاني عشر لذلك يريد تحقيق نتيجة إيجابية أمام "الزعيم".

تاريخ مواجهات الهلال والرائد في الدوري السعودي

عدد المباريات فوز الهلال فوز الرائد التعادل 22 17 1 4