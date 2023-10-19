ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي تحفل بمستوى مختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

وفي سعي الهلال لمواصلة التألق، سيواجه الخليج الطامح بدوره لتحسين مركزه في دوري روشن، وذلك لحساب الجولة العاشرة من المسابقة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال والخليج على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 على ملعب الملك فهد الدولي، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ السبت 20 أكتوبر 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب الملك فهد الدولي القنوات الناقلة SSC Sports 1 HD شاهد

كيف تشاهد مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

SHAHID