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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

بلال محمد
دوري روشن السعودي
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ملعب الأمير فيصل بن فهد
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Al Hilal vs Al Nassr Arab Club Champions CupGetty Images
دوري روشن السعوديالهلال vs الإتفاقالهلالالإتفاق

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 202-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يستقبل ملعب الأمير فيصل بن فهد، مباراة قوية تجمع بين الهلال والاتفاق، في رابع جولات دوري روشن السعودي موسم 2023-24.

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الهلال يعمل على مواصلة البداية القوية للموسم، ويدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث، لمواصلة الأهلي والاتحاد على قمة الترتيب.

أما الاتفاق، حاله لا يختلف كثيرًا عن الموج الأزرق، إذ بدأ الفريق الموسم بمفاجأة مدوية بعد فوزه على النصر، ثم فاز على الحزم وتعادل امام الخليج في الجولة الأخيرة، ويعمل على الخروج بنتيجة إيجابية امام الهلال، تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال والاتفاق على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير "الزعيم" يوم الإثنين 28 أغسطس 2023 على استاد الأمير فيصل بن فهد، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالإثنين 28 أغسطس 2023
موعد المباراة21:00 مصر والسعودية
الملعبالأمير فيصل بن فهد
القنوات الناقلةشاهد


كيف تشاهد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 89018كريم بنزيما
  • 9294خاليدو كوليبالي
  • 16596روبرتو فيرمينو
  • 7408نجولو كانتي
  • 18297مارسيلو بروزوفيتش
  • 37554صفقة أخرى
178167 الأصوات