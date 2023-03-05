ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح والمؤجلة من الجولة 18 في موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية، الرياض، مباراة الهلال والفتح، والمؤجلة من منافسات الجولة 18 من موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

الهلال، صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، يدخل المباراة وعينه على العودة إلى المربع الذهبي من جديد، خاصة وأن مواجهة الفتح واحدة من ثلاث مباريات مؤجلة للزعيم.

ويملك "وصيف العالم" في رصيده 33 نقطة منذ بداية الموسم الحالي في دوري روشن السعودي، وتعادل أمام الوحدة في الجولة الماضية بنتيجة 3-3 في مباراة مثيرة للغاية.

أما الفتح، فيدخل المباراة وعينه على تعويض الخسارة أمام الطائي في الجولة الماضية، واستعادة طريق الانتصارات من جديد.

ويحتل الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 28 نقطة، وبالتأكيد سيمنحه الفوز على الهلال إذا ما تحقق دفعة معنوية هائلة لما تبقى من الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الهلال والفتح المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2022-23 هو الإثنين 6 مارس 2023، على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية، الرياض.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الفتح الإثنين 6 مارس 2023

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC الأمير فيصل بن فهد

كيف تتابع مباراة الهلال والفتح عبر الإنترنت؟

إن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.