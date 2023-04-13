ما هي القنوات الناقلة لمباراة الباطن والهلال في في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب نادي الباطن مباراة الباطن والهلال، والتي تقام ضمن مباريات الجولة 24 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.
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الهلال، الضيف، واصل سلسلة نتائجه السلبية مؤخرًا حيث تعادل مع الطائي في المباراة الماضية، ويحتل "الزعيم" حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة..
أمام الباطن، فعاد من جديد إلى النتائج المخيبة في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، بعد خسارة مباراته الأخيرة أمام أبها، وواصل تذيل جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الباطن والهلال في الجولة 24 لمنافسات دوري روشن السعودي 2022-23.
جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الباطن والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟
يمكنكم متابعة مباراة الباطن والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر قنوات SSC، وهي الناقل الوحيد لمباريات الدوري السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ما هو موعد مباراة الباطن والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟
موعد مباراة الباطن والهلال في الجولة 24 لمنافسات دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الجمعة 14 أبريل 2023، على ملعب نادي الباطن.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الباطن - الهلال
|الجمعة 14 أبريل 2023
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|SSC
شاهد VIP
|نادي الباطن
كيف تتابع مباراة الباطن والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر الإنترنت؟
إذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر تطبيق شاهد VIP.
ومفضلو البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بتلك الخدمة التي يقدمها لكم موقع "جول" قبل المباراة بنصف ساعة.
|المباراة
|المتابعة عبر الإنترنت
|الباطن - الهلال
|جول، شاهد VIP
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