ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Hilal Taawoun SPL 10.03.2023Hilal Twitter
الشباب vs الهلالالشبابالهلالدوري روشن السعودي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 23 في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض مباراة الهلال والطائي، والتي تقام ضمن مباريات الجولة 23 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

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الهلال، صاحب الأرض، يدخل المباراة بعدما تراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد خسارة مباراته المؤجلة أمام الشباب بثلاثية نظيفة.

وتوقف رصيد الزعيم عند 45 نقطة، ليبتعد بفارق 8 نقاط عن الاتحاد متصدر جدول الترتيب.

أمام الطائي، فقد تعادل مع الرائد في آخر مبارياته بدوري روشن السعودي بهدفين لكل منهما، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة يحتل بها المركز الثامن في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي في الجولة 23 لمنافسات دوري روشن السعودي 2022-23.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الهلال والطائي في الجولة 23 لمنافسات دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الإثنين 10 أبريل 2023، استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الهلال - الطائيالإثنين 10 أبريل 2023
22:00 السعودية، 21:00 مصر		SSC
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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23؟

يمكنكم متابعة مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر قنوات SSC، وهي الناقل الوحيد لمباريات الدوري السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيف تتابع مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر الإنترنت؟

إذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعها عبر تطبيق شاهد VIP.

ومفضلو البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بتلك الخدمة التي يقدمها لكم موقع "جول" قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراةالمتابعة عبر الإنترنت
الهلال - الطائيجول، شاهد VIP

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