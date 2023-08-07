ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب السعوديين في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب السعوديين في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

GOAL

تتواصل منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، حيث سنكون على موعد مع مباراة مرتقبة تجمع بين الهلال والشباب السعوديين، والتي تقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، لحساب الدور نصف النهائي من البطولة.

الهلال تأهل إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، ثم تمكن من تحقيق فوز كبير على غريمه الاتحاد بنتيجة 3-1 في الدور ربع النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما الشباب، فقد وصل إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، قبل أن يعبر عقبة الوحدة الإماراتي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء مباراة الفريقين في ربع النهائي بالتعادل السلبي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال والشباب على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الأربعاء 9 أغسطس 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب مدينة الملك فهد الرياضية القنوات الناقلة SSC

كيف تشاهد مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "Shahid VIP"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

GOAL