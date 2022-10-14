ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2022-23، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

اكتسح النصر نظيره العدالة في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2022-2023.

العالمي استطاع القفز إلى مركز الوصافة برصيد 16 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن الشباب المتصدر.

ويوجه النصر نظيره الفيحاء الذي سقط أمام الاتفاق ولديه 9 نقاط فقط من 7 جولات.

جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي؟

موعد مباراة النصر والفيحاء في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2022-23 هو الأحد 16 أكتوبر 2022، على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة السادسة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة إلا الربع بتوقيت مصر..

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي؟

تنقل قناة السعودية الرياضية " SSC" منافسات دوري روشن السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة النصر والفيحاء على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر- الفيحاء الأحد 16 أكتوبر 2022 18:45 السعودية، 17:45 مصر. SSC شاهد VIP مرسول بارك

كيف تتابع مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والفيحاء عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت النصر - الفيحاء جول، شاهد VIP

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