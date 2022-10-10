ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "مرسول بارك" في مدينة الرياض مباراة النصر والعدالة، والتي تقام ضمن مبارات الجولة السابعة في بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2022-23.

النصر حقق فوزًا هامًا على حساب أبها بثلاثية نظيفة، ليصل إلى النقطة 13 منذ بداية الموسم، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

أما نادي العدالة، فتمكن من تحقيق الفوز على الفيحاء بهدفين لهدف في الجولة الماضية، حيث حقق فوزه الأول في الموسم، ليصل إلى النقطة الرابعة في المركز 11 في جدول الترتيب.

المباراة التي يستضيفها ملعب مرسول بارك سيتابعها أنصار النصر بشغف سواء في المدرجات أو عبر القنوات الفضائية أو عبر الإنترنت، ولذلك نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة النصر والعدالة في الدوري السعودي؟

موعد مباراة النصر والعدالة، في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، على استاد مرسول بارك في مدينة الرياض.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة في الدوري السعودي؟

تنقل قناة السعودية الرياضية " SSC" منافسات الدوري السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة النصر والعدالة على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - العدالة الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC

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كيف تتابع مباراة النصر والعدالة في الدوري السعودي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والعدالة عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت النصر - العدالة جول، شاهد VIP