ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في كأس السوبر السعودي 2023؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

سيكون ملعب الملك فهد الدولي مسرحًا لمواجهة مرتقبة تجمع كلًا من الاتحاد والنصر لحساب نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023.

المباراة ستكون المعترك الأكبر الذي يدخل إليه البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ انضمامه إلى صفوف النصر وعليه سيتطلع الكل لمعرفة ماذا يفعل النجم البارز في هذه المباراة القوية.

من طرف الاتحاد يسعى هو الآخر لمواصلة السير نحو لقب غائب عن خزائن النمور منذ فترة.

في السطور التالية نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة النصر والاتحاد ؟

موعد مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023 هو يوم الخميس 26 يناير 2023.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد ؟

تذاع مباريات كأس السوبر السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الاتحاد الخميس 26 يناير 2023

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

شاهد VIP الملك فهد الدولي

كيف تتابع مباراة النصر والاتحاد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الهلال - الفيحاء جول، شاهد VIP

Shahid