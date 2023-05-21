ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في قمة الجولة 28 لمنافسات دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية، الرياض، مباراة النصر والشباب في قمة الجولة 28 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

النصر، صاحب الأرض، يدخل المباراة ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز من أجل مواصلة مطاردة الاتحاد على لقب دوري روشن السعودي 2022-23.

ويحتل "العالمي" المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 60 نقطة، متخلفًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن الاتحاد المتصدر.

أما الشباب، الضيف، فيدخل المباراة وعينه على تحقيق فوز معنوي في ديربي الرياض، خاصة وأنه يحاول التمسك بالمركز الثالث في جدول الترتيب، الذي يحتله برصيد 53 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في الجولة 28 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة النصر والشباب في الجولة 28 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي هو يوم الثلاثاء 23 مايو 2023، على ملعب الأول بارك معقل "العالمي" في مدينة الرياض.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2022-23 عبر قنوات SSC ستجد مباراة النصر والشباب على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد VIP.

ولهواة البث المباشر، يمكنهم المتابعة عبر موقع "جول" إذ تبدأ خدمة البث المباشر قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - الشباب الثلاثاء 23 مايو 2023،

21:30 السعودية ومصر SSC الأول بارك

كيف تشاهد مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة النصر والشباب في قمة الجولة 28 لمنافسات دوري روشن السعودي 2022-23 عبر قنوات SSC السعودية، كما يمكن مشاهدتها عبر تطبيق شاهد، وهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بخدمة البث المباشر التي يقدمها "جول" وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

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