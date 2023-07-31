ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والزمالك في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والزمالك في الجولة الثالثة من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تتواصل منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، حيث سنكون على موعد مع مباراة مرتقبة تجمع بين النصر السعودي والزمالك المصري، والتي تقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

المجموعة الثالثة من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 تضم إلى جانب النصر والزمالك فريقي الشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.

ويدخل الفريقان المباراة من أجل محاولة ضمان الحصول على واحدة من بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، حيث لم تحسم الأمور بعد في المجموعة الثالثة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والزمالك في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والزمالك في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة النصر والزمالك على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الخميس 3 أغسطس 2023 على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، على أن تنطلق في تمام الساعة الثالثة مساءً.

التاريخ الخميس 3 أغسطس 2023 موعد المباراة 18:00 مصر والسعودية الملعب مدينة الملك فهد الرياضية القنوات الناقلة SSC

كيف تشاهد مباراة النصر والزمالك في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "Shahid VIP"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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