ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد بنما قبل كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد بنما استعدادًا لكأس العالم 2022..

يواصل المنتخب السعودي مرحلة الاستعدادات لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022، وذلك حين يخوض مباراة ودية جديدة أمام بنما خلال المعسكر الذي يقوده الفرنسي هيرفي رينارد في أبو ظبي.

"الأخضر" بدأ سلسلة وديات أكتوبر بالفوز على مقدونيا الشمالية بهدف دون رد، ثم تعادل أمام ألبانيا بهدف لكل منهما في المباراة الودية الثانية، كما استمرت سلسلة التعادلات بنتيجة سلبية أمام هندوراس في المباراة الثالثة، وعاد للفوز مجددًا أمام أيسلندا.

الأخضر السعودي وصل إلى المرحلة الأخيرة في استعداداته لكأس العالم 2022، معسكر نوفمبر بدأ بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد الذي يستهدف الوصول لأعلى درجات الانسجام برفقة الأخضر قبل المونديال.

ويخوض المنتخب السعودي غمار منافسات بطولة كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه، الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

ويتبقى للمنتخب السعودي لقاء وحيد فقط ضد كرواتيا قبل المشاركة في مونديال قطر.

وفي التقرير التالي، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية أمام بنما استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022.

ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد بنما؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد بنما هو الخميس 10 نوفمبر 2022، على ملعب مدينة زايد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، الثانية عصرًا بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد بنما؟

مباريات المنتخب السعودي الودية استعدادًا لكأس العالم 2022 تُذاع على قنوات SSC، والمتخصصة في إذاعة مباريات دوري روشن السعودي، ومباريات دوري أبطال آسيا، ومباريات المنتخب السعودي الرسمية والودية.

وكما تم بث مباراة أيسلندا عبر قناة SSC 1، وقد يتم نقل لقاء بنما عليها كذلك.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي ضد بنما عبر الإنترنت؟

في حالة إذاعة المباراة، يمكنك مشاهدة مباراة المنتخب السعودي الودية ضد بنما استعدادًا لبطولة كأس العالم بتقنية HD على SHAHID VIP.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - بنما الخميس 10 نوفمبر 2022،

15:00 السعودية، 14:00 مصر SSC مدينة زايد الرياضية

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباريات المنتخب السعودي؟

قناة SSC ستكون متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية..